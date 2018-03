MADRID — En Espagne, des milliers de personnes âgées manifestaient à travers le pays samedi pour demander une augmentation des prestations du régime de retraite public.

Des syndicats et des groupes de retraités ont appelé samedi à des manifestations dans plus de 100 villes et villages espagnols pour exiger que les montants de leur pension soient revus proportionnellement à l’inflation.

De nombreux retraités affirment que l’augmentation de 0,25 pour cent du gouvernement l’an dernier est insuffisante.

À Madrid, les manifestants ont bravé la pluie et le froid pour défiler derrière une banderole indiquant «Protéger les pensions dans la Constitution».

Les experts lancent des avertissements répétés quant à l’avenir du régime de retraite, puisque la population de l’Espagne se fait vieillissante et que le pays compte de moins en moins de travailleurs contribuant au régime.

Le gouvernement espagnol affirme que 139 milliards d’euros, soit 29 pour cent du total des dépenses publiques, ont été versés l’année dernière dans les régimes de retraite.