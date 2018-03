LE CAIRE — L’Organisation mondiale de la santé (OMS) sonne l’alarme concernant une épidémie de diphtérie au Yémen qui affecte plus de 1300 personnes.

Dans un communiqué, l’OMS affirme que les enfants et les jeunes adultes représentent près de 80 pour cent des cas et que plus de 70 personnes sont mortes jusqu’à présent.

La diphtérie, signalée dans le pays pour la première en octobre dernier, est une maladie contagieuse et potentiellement mortelle qui infecte principalement la gorge et les voies respiratoires.

L’agence des Nations unies a annoncé vendredi qu’une campagne de vaccination ciblant 2,7 millions d’enfants yéménites a été complétée dans 11 gouvernorats.

Depuis maintenant trois ans, le Yémen est déchiré par une guerre civile qui oppose une coalition dirigée par l’Arabie saoudite contre des rebelles chiites qui sont soutenus par l’Iran.

Le conflit a endommagé les infrastructures du pays, paralysé le système de santé et poussé la population au bord de la famine.