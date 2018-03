WASHINGTON — Le président Donald Trump n’a pas tardé à répliquer à l’ancien vice-président Joe Biden, qui menaçait récemment de lui donner «toute une raclée».

M. Trump a lancé sur Twitter jeudi que «Joe Biden le cinglé essaie de jouer au dur. Dans les faits, il est faible physiquement et mentalement, et pourtant il menace, pour la deuxième fois, de m’agresser physiquement. Il ne me connaît pas, mais je le mettrais à terre rapidement, et il pleurerait tout le long. Ne menace pas les gens Joe!»

Lors d’un rassemblement contre les agressions sexuelles en Floride, M. Biden a évoqué un enregistrement de M. Trump, en 2005, dans lequel il se targue d’empoigner les femmes par les parties génitales.

L’ancien vice-président démocrate a alors dit que «si nous étions au secondaire, je l’amènerais derrière le gymnase et je lui donnerais toute une raclée».