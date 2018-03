WASHINGTON — Des milliers de personnes, dont beaucoup d’élèves du secondaire, se sont rassemblées à Washington et ailleurs aux États-Unis, samedi, afin de manifester en faveur d’un contrôle plus strict des armes à feu.

Les organisateurs de «March for Our Lives» («Marche pour nos vies») dans la capitale américaine ont dit espérer que leur événement aurait autant de succès, en termes de nombre de participants et d’ambiance, que le rassemblement des femmes de l’an dernier qui, avec plus de 300 000 personnes, figure parmi les plus importantes manifestations à avoir eu lieu depuis la guerre du Vietnam.

Brandissant des pancartes ornées de slogans comme «Nous sommes le changement», «Fini le silence» et «Gardons l’argent de la NRA loin de la politique», les manifestants ont envahi l’avenue Pennsylvania depuis la scène érigée près du Capitole jusqu’à la Maison-Blanche, passant devant le Trump International Hotel.

Le président Trump était en Floride pour le week-end.

Des manifestations commençaient aussi à prendre forme, samedi, dans plusieurs villes américaines, dont Boston, Houston et Parkland, en Floride, où s’est déroulé le massacre qui a fait 17 morts à l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas le 14 février.

En présence de nombreux policiers, environ 20 000 personnes se sont réunies dans un parc près de l’école, scandant des slogans comme «Assez, c’est assez» et agitant des affiches où l’on pouvait notamment lire «Pourquoi vos fusils sont-ils plus importants que nos vies?» et «Nos bulletins de vote arrêteront les balles».

Les manifestants de Parkland marcheront ensuite les quelque trois kilomètres séparant le parc de l’école puis passeront en silence devant le bâtiment en mémoire des victimes.