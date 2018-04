NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: Stormy Daniels a été tuée lors de frappes aériennes en Syrie.

EN FAIT: Deux sites satiriques ont récemment fait circuler de fausses nouvelles au sujet de la mort de l’actrice porno Stormy Daniels, soit lors de frappes aériennes en Syrie ou alors par suicide. L’actrice, qui affirme avoir eu une relation extraconjugale avec Donald Trump en 2006, a été photographiée lundi entrant dans un palais de justice pour une audience, à New York, impliquant l’avocat personnel du président. Le Waterford Whispers News avait rapporté deux jours plus tôt que l’actrice et «plusieurs autres ayant accusé le président d’inconduite sexuelle dans le passé» avaient été tuées lors des frappes aériennes du 13 avril en Syrie. Le Daily World Update avait écrit à la fin mars que Stormy Daniels était morte d’une «surdose intentionnelle». Cet article a erronément indiqué que le véritable nom de Stormy Daniels est Penelope Withers, alors que c’est en fait Stephanie Clifford.

————–

FAUX: Betsy DeVos ordonne que les globes terrestres des écoles soient immédiatement aplatis.

EN FAIT: La secrétaire américaine à l’éducation Betsy DeVos n’a pas ordonné que les globes des salles de classe américaines soient aplatis, contrairement à ce qu’affirme un article partagé dans les médias sociaux. L’article est originalement apparu sur le site satirique Alternative Science. On y lisait que l’ordre avait été donné à tout le personnel du département américain de l’Éducation dans un courriel transmis pendant le week-end et on citait Mme DeVos disant que les globes «seront aplatis comme Dieu l’a fait il y a 6000 ans». Une porte-parole du département assure que ce courriel n’existe pas.

————–

FAUX: Des McDonald’s du Colorado offriront la toute première section réservée aux consommateurs de marijuana dans un restaurant.

EN FAIT: La marijuana est légale au Colorado, mais les fumoirs ne remplaceront pas les salles de jeux pour enfants dans les McDonald’s de l’État. Le site Now 8 News affirmait que 15 restaurants de l’État auraient des sections où les consommateurs pourraient fumer du cannabis. Le porte-parole de la chaîne Khim Aday a dit «pouvoir confirmer à 100 pour cent que ce n’est pas vrai». Le Colorado a été le premier État américain à légaliser la vente de marijuana à des fins récréatives, en 2014.

———-

FAUX: Will Ferrell est mort dans un accident impliquant deux voitures.

EN FAIT: L’acteur et humoriste a été légèrement blessé lorsque sa limousine s’est fait renverser sur une autoroute de la région de Los Angeles, la semaine dernière, selon les autorités du comté d’Orange, en Californie. Un article publié sur le site breaking-cnn rapporte que l’acteur est mort le 14 avril, deux jours après qu’une voiture eut embouti le VUS dans lequel il prenait place. Une femme a été gravement blessée et deux autres hommes ont subi des blessures mineures dans l’accident. Will Ferrell, qui s’est fait connaître grâce à «Saturday Night Live», revenait d’un événement où il s’était rendu déguisé en Ron Burgundy, son personnage des films «Anchorman».

———-

FAUX: Starbucks offre des boissons gratuites aux minorités ethniques à la suite d’un scandale.

EN FAIT: Starbucks n’a pas fait une telle offre à ses clients issus des minorités. De faux coupons sont partagés sur les médias sociaux par le biais de comptes s’identifiant comme nationalistes blancs, à la suite de l’arrestation de deux hommes noirs dans un Starbucks de Philadelphie. Le coupon apparaît aux côtés d’images de cafés et de la phrase «Nous sommes désolés.» Starbucks, qui a promis d’offrir une formation sur la sensibilisation raciale à ses 175 000 employés, a confirmé que les coupons «sont complètement faux et ne sont associés à Starbucks n’aucune façon». Un employé de la chaîne avait appelé la police lorsque les deux hommes attendaient une autre personne pour une réunion d’affaires, affirmant qu’ils n’avaient rien acheté et qu’ils refusaient de quitter les lieux.