FRANCFORT — La chancelière allemande Angela Merkel affirme que les dirigeants de la France et du Royaume-Uni et elle-même sont prêts à répliquer si l’administration Trump n’exempte pas de façon permanente l’Union européenne des nouveaux tarifs sur les importations d’aluminium et d’acier.

Mme Merkel a dit par communiqué s’être entretenue avec le président français Emmanuel Macron, samedi, et avec la première ministre Theresa May, dimanche, à la suite des discussions qu’elle a eues à la fin de la semaine avec le président américain Donald Trump.

Mme Merkel a affirmé que les trois leaders avaient convenu «que les États-Unis ne devaient pas prendre de mesures commerciales contre l’UE», qui est déterminée à «défendre ses intérêts dans le cadre multilatéral». La déclaration de la chancelière ne précise pas les actions que pourrait entreprendre l’UE.

L’exemption temporaire pour l’UE de tarifs sur l’aluminium et d’acier vient à échéance mardi.