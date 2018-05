BANGKOK — Au moins 14 personnes ont été tuées quand une pile de déchets miniers s’est effondrée vendredi dans le nord du Myanmar, une région productrice de jade.

L’accident s’est produit près de la mine de Waikha. Au moins six personnes ont également été blessées et plusieurs autres manquent à l’appel. Les recherches pour les retrouver se poursuivent.

La mine se trouve dans le comté de Hpakant, à environ 1000 kilomètres au nord de Rangoon. On retrouve dans cette région les mines de jade les plus importantes et les plus lucratives du monde.

L’industrie a généré des revenus d’environ 31 milliards $ US en 2014, dont la part du lion est allée à des individus et des familles associés aux anciens dirigeants militaires du Myanmar, selon le groupe londonien Global Witness.

Des gens s’installent souvent autour des montagnes de déchets pour y chercher du jade oublié. Les accidents ne sont pas rares et un effondrement avait fait plus de 100 morts en novembre 2015.

Hpakant est également le théâtre d’affrontements entre l’armée birmane et des rebelles kachins.