L’union entre conjoints de même sexe sera permis en Autriche dès le 1er janvier.

La coalition gouvernementale de droite qui dirige le parlement a annoncé jeudi qu’elle se pliait à la décision de la Cour constitutionnelle rendue l’an dernier qui reconnaissait le droit aux couples homosexuels de se marier.

Le Parti populaire autrichien (ÖVP) et le Parti de la liberté d’Autriche (FPÖ), respectivement de droite et d’extrême-droite, souhaitaient faire inscrire dans la constitution que le mariage est réservé à l’union d’un homme et d’une femme. Cela aurait invalidé la décision de la cour.

Toutefois, aucun autre parti au parlement n’a voulu s’allier à la coalition pour ce vote qui aurait requis un appui du deux tiers de la chambre.