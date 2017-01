Un nouveau documentaire, «Titanic: The New Evidence», diffusé sur les ondes de Channel 4, avance la théorie que le Titanic n’ait pas coulé juste à cause d’un iceberg, mais plutôt à cause d’un incendie.

Un journaliste irlandais, Senan Molony, s’est penché pendant plus de 30 ans sur le mythique naufrage du Titanic. Il dévoile finalement ses recherches dans ce documentaire d’environ 45 minutes. À la suite de ses recherches, qui sont appuyées par plusieurs témoignages d’experts, il pense pouvoir affirmer que ce qui a scellé le destin du Titanic bien avant sa collision avec un iceberg est un terrible incendie.

Sa théorie? Un feu se serait déclaré dans une cuve à charbon trois semaines avant le départ du paquebot, fragilisant la coque. Il appuie cette théorie sur des photos d’époque qui montrent des marques noires sur le Titanic, prouvant selon lui son hypothèse. Le paquebot serait ensuite entré en collision avec l’iceberg exactement où la coque avait été affaiblie par l’incendie. C’est aussi ce qui expliquerait la rapidité du paquebot à couler à la suite de l’incident avec l’iceberg.

Vous pouvez regarder le documentaire en entier ici, et vous faire votre propre idée.

Qui sait, nous aurons peut-être droit à un nouveau film dans quelques années?