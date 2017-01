Végétariens, abstenez-vous de regarder cet article.

Nusret Gökçe est un boucher turc qui est devenu une vedette du web grâce à ses photos et ses vidéos de coupes de viande. Il a déjà plus d’un million de personnes qui le suivent, et sa popularité ne semble pas s’essouffler.

Récemment, c’est une vidéo de lui en train de saler une pièce de viande (d’une façon extrêmement élégante!) qui a fait le tour du web. Un mot-clic a même été créé pour lui: #SaltBae. (Traduction approximative: bébé du sel, ça se veut un surnom affectueux.)

Asado🔪 A video posted by nusr_et (@nusr_et) on Jan 11, 2017 at 6:13am PST

Nusret Gökçe est le propriétaire d’une chaîne de restaurants spécialisés en steak en Turquie. Il a commencé à couper de la viande lorsqu’il avait 13 ans, il y a maintenant 20 ans.

King🔪 A photo posted by nusr_et (@nusr_et) on Aug 16, 2016 at 12:37am PDT

Seversiniz dedi A photo posted by nusr_et (@nusr_et) on Oct 8, 2016 at 12:16pm PDT

Sanat eseri Gibisin dediler(bugun Ankara Nusretdeyiz) A photo posted by nusr_et (@nusr_et) on Oct 18, 2016 at 2:29am PDT

Bugun Ankara nusretdeyiz beklirim dedi A photo posted by nusr_et (@nusr_et) on Dec 6, 2016 at 1:13am PST

Ucani da kacani da dedi No action without reaction…حركات بركات A video posted by nusr_et (@nusr_et) on Apr 8, 2016 at 5:15am PDT

Et giren yere mutluluk girer dedi🤔🤔 A photo posted by nusr_et (@nusr_et) on Jun 9, 2016 at 11:42am PDT