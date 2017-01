Amateurs de percussions, cette offre Kijiji (très honnête) est pour vous.

L’annonceur met en vente sa batterie, ou, comme il la surnomme, son «drum de marde, même pas tuné».

L’annonce commence comme suit: «Si tu me demandes si ça sonne, la réponse est non. Si tu me demandes si c’est en bon état, la réponse est oui si t’es bricoleur un brin pis t’as une autre perspective de l’expression »bon état ».» Intrigués?

«Bon c’est un kit pour les métalleux: ya deux base drum! Mais juste une pédale… Pense vite! Pis les base drum ont eu des pattes dans leurs jeunesses, elles sont parties sur la brosse y’a 20 ans, y’en a juste une qui est revenu. Ya pas de snare, mais moi je me servirais du floor tom comme snare! Original! Tes chums vont capoter! »Osti ton snare c’est un floor, man! Destrroooyyy! ».»

Et si vous vous demandez qui est le «Renard frank» en question mentionné dans l’annonce, on a fait la vérification pour vous.

