Всем доброго утра ❤️ ⠀ Моё утро начинается с этого… ⠀ #наули уже просто утренний ритуал 😁 ⠀ ✅В чем полезность этой техники: ⠀ -если есть смещение внутренних органов, они вернуться на место. -если был диастаз- пройдёт (у меня тоже, до был диастаз). -это глубокий висцеральный массаж внутренних органов. -омолаживающий, оздоравливающий эффект. -вы научитесь управлять не только мышцами живота, но и интимными- ваши мужчины это точно оценят 😁 -изменится внешне животик, мышцы живота будут в тонусе. – не будет застоев крови в малом тазу, если они есть. ⠀ ❌ Противопоказания • спираль • операционный период (2 месяца после операции) • Опухоли, воспаления внутренних органов • ИППП • беременность ⠀ ⠀ 💠Девочки, набираю группу по обучению наули.💠 ⠀ Пишите в директ, вотсап +79618763691 ⠀ #наули_с_крис #momof3boys #nauli #nayli #маматрех #вакуум

