Ce soir à 21h00, la nouveauté controversée de Radio-Canada, Ruptures, amorcera sa vie utile pour une première série de douze épisodes. On se rappelle la polémique soulevée lors du tournage de la série en raison des conditions de travail sur le plateau; reste maintenant à voir le résultat à l’écran.

Après le visionnement des deux premiers épisodes, je dois lever mon chapeau à Mariloup Wolfe pour la réalisation. C’est beau, réaliste, la lumière naturelle donne le ton à la série. Le hic, c’est qu’on utilise souvent ce réalisme afin d’appuyer un peu trop fort sur les notes émotionnelles, soit dans les dialogues, les pauses dramatiques ou les regards vers la caméra.

Mélissa Désormeaux-Poulin a beaucoup d’aplomb dans ce nouveau rôle et elle tient l’ensemble sur ses épaules. C’est la qualité d’un défaut. Quand elle n’est pas à l’écran, l’intérêt diminue. Jusqu’ici, les traits des autres personnages sont sommaires et on ne cerne pas bien pourquoi tout ce beau monde s’investit autant dans le travail.

On force la passion de la justice, du droit, et ça passe mal par moment.

Cela dit, j’ai aimé les deux premiers épisodes. Le rythme est bon et étaler les intrigues sur quelques épisodes est une bonne avenue pour ce genre de séries. On s’attache juste assez aux protagonistes et on peut développer une dynamique plus enrichissante que celle étiolée des «monsters of the week» à la CSI.

Contre Les beaux malaises de TVA, Ruptures risque de traîner de la patte en ce qui concerne l’auditoire. Il ne faudrait pas rater le rendez-vous pour autant.

Sans dire que c’est à voir absolument, vous serez agréablement surpris par cette série, ne serait-ce que pour la performance de Désormeaux-Poulin et le jeu de coulisse de notre appareil judiciaire, librement inspiré de la vie de l’avocate derrière la fameuse cause Éric contre Lola à qui nous devons, notamment, l’existence télévisuelle d’Anne-France Goldwater.

Toute est dans toute.