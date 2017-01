Depuis le retour des fêtes, VRAK a doublé la mise sur un concept qui a très bien fonctionné, Code F, en nous offrant le pendant masculin, Code G. La logique voudrait que les amateurs de Code F se tournent instinctivement vers Code G et apprécient de façon égale ou comparable.

Mais … peut-être que ça ne sera pas le cas.

À la base, j’ai froncé des sourcils quand l’annonce de Code G a été faite. Après tout, le «code de gars» c’est pas mal l’ensemble des productions télé depuis toujours. L’idée derrière Code F était d’offrir la parole aux femmes … pour une rare fois. La redonner aux garçons, ce n’était pas audacieux, c’était juste la norme. Une chanson familière.

J’ai passé par-dessus ma première impression quand j’ai vu la liste des chroniqueurs. Beaucoup d’humoristes et de comédiens que j’apprécie énormément et que je suis dans plusieurs projets. Je ne vais pas nommer personne ici, mais disons que quelques noms dans Code G me laissaient croire que j’allais apprécier le tout – comme Code F qui est devenu une de mes habitudes télé.

Mais … je reste avec l’envie d’aimer ça et c’est pas mal tout.

Peut-être parce que la distribution est trop nombreuse et très inégale. Peut-être parce que ça ressemble à du remâché de Code F. peut-être qu’il n’y a pas le même vent de fraicheur puisque le point de vue des gars est celui de la majorité. Des blagues de seins, c’est difficile d’en sortir des nouvelles.

Je ne suis pas capable de mettre le doigt dessus, mais je n’ai pas le même plaisir devant Code G qu’avec Code F. Qui plus est, des garçons s’invitaient à Code F et, jusqu’ici, on cherche les filles à Code G.

Peut-être que l’idée est vouée à l’échec en raison de la comparaison malgré tous les talents présents. Je n’aime pas ça le dire, mais parfois il faut appeler un chat un chat.

Comme quoi on ne peut pas toujours frapper des coups de circuit même quand on répète des conditions gagnantes. C’est dommage.

Ceci dit, il y a des découvertes à faire dans Code G, sauf que ce n’est pas le même éclair de génie que Code F lors de son dévoilement.