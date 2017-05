Petite nouveauté très divertissante cette semaine sur la plateforme Noovo.ca : le projet Pas Game piloté par Fred Bastien.

Le concept est quand même assez simple. L’animateur invite des personnalités dans un bar d’arcade de la métropole, Arcade MTL, et ils jouent à des jeux vidéos. Le tout sur un fond très web qui n’est pas sans rappeler les codes de YouTube, par exemple, avec l’utilisation de «memes» et d’un montage saccadé et ponctué d’effets volontairement grossiers.

C’est un bel exemple d’un projet de web-télé dynamique qui cible un auditoire plus jeune, mais en s’alourdissant à un vedettariat télévisuel qui ne parle peut-être pas forcément à la clientèle de YouTube ciblée par ce genre d’initiatives.

Je m’explique.

Fred Bastien est un youtubeur connu au Québec et très prolifique. Le mettre en vedette sur une plate-forme comme Noovo, c’est une tentative de grappiller des gens et de les éloigner du géant de la diffusion en ligne. Par contre, je ne crois pas que Michèle Richard parle forcément aux 13 ans et plus de 2017, par exemple.

Aussi divertissante soit-elle.

Ceci dit, ma critique est surtout sur l’obligation de faire ce genre de projets avec des vedettes de la télé comme les participantes de Barmaids ou encore Marina Bastarache. J’aurais naïvement aimé qu’on profite d’un lieu comme Arcade MTL pour simplement mettre de l’avant les jeux vidéos et le plaisir ludique de jouer en groupe et non nous offrir un énième véhicule pour vivre des moments cocasses potentiellement viraux avec des «veudettes».

M’enfin.

C’est quand même très divertissant, mais armez-vous de patience, les publicités sont très nombreuses sur Noovo.ca avant qu’une vidéo ne démarre – de quoi décourager les moins téméraires. Quatre ou cinq publicités avant une vidéo de cinq minutes, c’est NON – aucune exception.