Les amateurs le savent : Game of Thrones sera de retour en ondes le 16 juillet pour sa septième saison après soixante épisodes de la populaire saga inspirée par les livres de Georges R.R. Martin.

Pour la première fois depuis le début des diffusions sur HBO, les lecteurs ne connaissent pas les grandes lignes des événements à venir à Westeros. En effet, la série télé a dépassé le contenu des livres et maintenant, tout est permis.

Les deux prochaines saisons de Game of Thrones à la télé dévoileront la fin mystérieuse de la légendaire saga littéraire et, en attendant, plusieurs s’adonnent à l’analyse, aux prédictions et au revisionnement de tous les épisodes.

Je voulais attirer votre attention vers les plus crinqués d’entre eux qui ont un projet ambitieux qui occupera beaucoup de mon temps lors du prochain mois.

Mallory Rubin et Jason Concepcion sont des chroniqueurs pour le site The Ringer de Bill Simmons qui se spécialise dans le sport et la culture populaire. Ils sont, de leurs propres aveux, des érudits de la série Game of Thrones.

Ils nous proposent, avec cette qualification, un voyage très intéressant : une série de podcasts (baladodiffusions) revisitant tous les épisodes de la série un à un.

Binge Mode, c’est le titre du projet et le site que vous allez vouloir visiter souvent. Ils ont revu tous les épisodes et ils en discuteront environ trente minutes par épisode en soulignant les grandes lignes, les enjeux, les implications dans l’histoire et en nous éclairant sur les choses que l’émission ne montre pas, mais qui sont présentes dans le livre.

Bref, c’est un guide pour approfondir Game of Thrones avant de replonger dans les nouveaux épisodes en juillet.

C’est fabuleux.

Bon vous me direz que soixante balados de trente minute, c’est très long, mais ça se glisse facilement entre deux activités ou en auto ou au gym. Un accompagnement qui nous permet de revivre la saga d’un autre angle et être prêt pour la nouvelle saison.

J’ai très hâte à la collision inévitable entre toutes les histoires de Game of Thrones. Westeros ne sera jamais plus le même territoire.

Bonne découverte.