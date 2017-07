J’aurais aimé ça vous faire une bonne recommandation pour une comédie de qualité agréable sur Netflix, mais ça ne sera malheureusement pas le cas.

Soyez avertis

Friends from College est une nouveauté sur la plateforme avec une distribution très solide incluant Keegan-Michael Key (du duo Key and Peele), Cobie Smulders (de How I Met Your Mother) et Fred Savage (d’une multitude de films des années 80).

L’équipe d’écriture derrière est aussi associée à plusieurs comédies à succès comme les deux films Neighbors , Forgetting Sarah Marshall et Get Him to the Greek, pour ne nommer que ceux-là.

Il faut l’avouer, sur papier, il y avait des attentes – et la série n’est jamais passée près de les atteindre, ne serait-ce qu’un minimum.

Friends from College, c’est un groupe d’amis qui se sont rencontrés à Harvard il y a plus de quinze ans. Ils se retrouvent à New York avec des carrières, des enfants, des relations et, surtout, une immaturité maladive et des secrets.

La prémisse est tellement mince qu’on cherche la pertinence et le propos d’une telle série. Ça s’inscrit dans le courant des fictions avec des protagonistes répréhensibles qui attisent un certain mépris chez le téléspectateur. Le hic, c’est qu’on peut difficilement s’investir dans les aspirations d’un écrivain raté qui trompe sa femme et tente de revivre les heures glorieuses de ses années d’universités. Ça ne dépasse jamais les blagues bruyantes, les situations tirées par les cheveux et les mauvaises décisions doublées de surenchères inexplicables.

On dirait une mauvaise comédie du début des années 2000 avec un Vince Vaughn qui repose sur son charisme et rien de plus.

La critique n’a pas été tendre à l’endroit de cette nouveauté qui, en huit épisodes de trente minutes, ne trouve jamais son rythme ou son intérêt.

C’est en ligne depuis une semaine et je vous conseille de l’oublier rapidement, c’est un peu du gaspillage de talents et de ressources, même si certaines blagues font sourire.

Si l’idée de voir un avocat raccrocher un téléphone avec son pénis lors d’une rencontre vous amuse, Friends from College sera peut-être pour vous, sinon, n’espérer pas un successeur à How I Met Your Mother et passez votre chemin, y’a vraiment rien à voir ici.