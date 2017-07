Au printemps, je soulignais le travail admirable de la plateforme Netflix dans la promotion et la diffusion d’humoristes américains.

Pas un mois passe sans qu’un nouveau comedy special soit proposé aux abonnés, que ce soit des gros noms comme Louis C.K. et Amy Schumer ou bien des humoristes un peu moins connus comme Ari Shaffir ou les frères Lucas.

Au début juillet, Netflix a dévoilé la nouvelle série The Standups qui est, à mon avis, un modèle à reproduire ici pour les humoristes de la relève.

Le concept est simple. Chaque épisode d’une trentaine de minutes nous montre le matériel d’un humoriste moins connu du public. Pour la première vague d’épisodes, Deon Cole, Beth Stelling, Nate Bargatze, Dan Soder, Nikki Glaser, et Fortune Feimster nous sont présentés dans une petite salle, un Comedy Club, avec une captation simple, pas vraiment de montage, et un focus évident sur le matériel de ses artistes, c’est à dire les blagues.

Simplicité, efficacité et découvertes.

Le modèle promet une suite de la part de Netflix et avec la quantité d’humoristes et de salles présentent aux États-Unis, les possibilités sont presque infinies.

Mais pourquoi le Québec ne ferait-il pas la même chose?

Il y a le Bordel qui a acquis une certaine notoriété en raison des gros noms de l’humour qui ont investit dans l’aventure, mais qu’en est-il des autres bars au Québec qui présentent des soirées d’humour?

Qu’est-ce qui empêcherait le Jockey, par exemple, de faire une captation un soir donné afin de vendre le tout à un service comme ICI Tou.tv ou encore Télé-Québec ou MusiquePlus?

De par son association à Juste pour rire, TVA est devenu le réseau de l’humour pour plusieurs et, sans préjudices à nos humoristes, j’ai plutôt l’impression que l’humour va mourir sur les ondes de TVA en raison des contraintes télévisuelles, des montages de certains numéros et de l’abondance des rires en canne ajoutés en post-production.

L’humour d’ici est particulièrement en santé. La relève est en action dans des salles plusieurs soirs par semaine, elle ne dort plus sur les bancs de l’école ou bien dans l’ombre d’humoristes connus à gribouiller des textes pour se faire un nom. Il y a Les 5 prochains sur ARTV et quelques incursions dans leur monde, mais pourquoi pas augmenter la dose et faire rayonner plus de monde tout en bonifiant nos grilles télé?

Il y a une polyphonie réelle en humour au Québec et The Standups de Netflix pourrait (et devrait) inspirer quelqu’un ici à faire avancer les choses.

Qui plus est, produire 6 ou 8 épisodes des Standups serait assurément moins dispendieux qu’une saison complète des Détestables et, entre vous et moi, je préfère voir des humoristes exercer leur métier que des comédiens du troisième âge faire des blagues plutôt ordinaires à des gens du public.

Sauf que les deux peuvent exister dans notre écosystème, pas besoin de franchir le maudit million de téléspectateurs pour être viable au Québec, au contraire, la démocratisation des écrans ouvrent de nombreuses portes. Suffit d’oser un peu et de sortir de l’ombre de TVA et de Juste pour rire.

Allez voir ça sur Netflix et passez le mot. Ça serait vraiment chouette qu’un producteur chevronné (je regarde dans votre direction le collectif du Dr. Mobilo) attrape cette balle au bond.