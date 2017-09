Cet automne, la populaire animatrice Saskia Thuot nous présente son nouveau projet à TVA après de nombreuses années chez la compétition au Canal Vie, notamment.

Bien, c’est une hebdomadaire catégorisée comme étant «santé et mieux-être» durant laquelle Thuot traite de nombreux sujets avec des experts, comme des psychologues, par exemple, avec le mandat de mettre l’accent sur l’amélioration du quotidien ou, comme le suggère le titre, être bien dans sa vie.

C’est beau n’est-ce pas?

Oui, mais non.

Je n’ai rien contre la télévision positive, au contraire, mais j’ai un petit malaise quand on traite de sujets lourds avec une légèreté et un sourire dans la voix comme si on pouvait tout balayer sous le tapis avec un peu de bonne volonté.

Je m’explique.

L’épisode de cette semaine traite, en moins d’une demi-heure, de charge mentale et de partage des tâches ménagères à la maison. Appuyée par des vox-pop et des extraits d’une blogueuse populaire qui fait dans l’humour simplet sur la vie familiale, l’émission tente, de son propre aveu, d’améliorer la situation en l’exposant à son auditoire.

Le problème qui me saute aux yeux : comment peut-on alléger à ce point une situation aussi complexe et nuancée que la charge mentale avec des petites blagues et de l’analyse en surface tout en espérant avoir un impact réel sur l’opinion des téléspectateurs?

Comme je vous disais, je n’ai rien contre la télé joyeuse et souriante, mais tous les sujets ne se prêtent pas à ce genre de rencontres feutrées et chaleureuses. Que non.

Bien, malgré ses bonnes intentions, expose approximativement des problématiques réelles sans toutefois nuancer le tout avec des pistes de solutions. On surfe sur les questions de l’auditoire et l’apport des experts est démonstratif, au mieux, devant les relances ricaneuses de l’animatrice.

Je suis agacé par cette émission pour être honnête. J’ai l’impression que ça peut faire plus de mal que de bien. Ça alimente les lieux communs et ça ne désamorce rien.

C’est, une fois de plus, une triste tentative de réconforter le public avec une expérience qui ne déplace pas d’air, pas même un brin. C’est l’équivalent télévisuel d’une couette chaude laissée sur le divan et, entre vous et moi, je ne vais pas débattre avec ma couverture sur des enjeux aussi sérieux que la charge mentale.

Un choix très peu judicieux de la part de TVA pour sa nouvelle tête d’affiche.

