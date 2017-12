Je voulais vous en parler depuis quelque temps et c’est aujourd’hui que ça se passe.

Doc Canada, une websérie exclusive à la plateforme ICI Tou.tv, est financé en partie par Patrimoine Canada en marge du 150e de la Confédération. Les vingt capsules d’environ quatre minutes sont en ligne depuis la mi-octobre avec, en vedette, l’artiste multidisciplinaire Mathieu St-Onge dans le rôle-titre d’un Doc Canada plus canadien que Justin Trudeau dans un Tim Hortons.

Présentée comme un cours d’histoire déjanté, la série est en fait une actualisation de l’histoire canadienne pour les ados d’aujourd’hui avec des codes et des référents propres à l’internet.

C’est un bon coup de Tou.tv.

Je suis heureux de voir ce genre de projets vivre sur la portion gratuite du portail web de Radio-Canada. C’est dans le mandat d’une télévision d’État d’ouvrir sa bourse pour des productions locales qui sortent de la marge et n’auraient pas de vie utile chez un diffuseur privé, par exemple.

Ici, avec son Doc Canada tout gentil, tout naïf, St-Onge et son coauteur Mathieu Paiement se sont construit un beau carré de sable dans lequel les pointes sarcastiques sur les contradictions du bien-vivre canadien s’alimentent à même l’histoire violente et pas toujours glorieuse de la naissance du grand Canada coast to coast.

Ainsi, les capsules basculent entre l’humour et les Memes du web tout en passant par les peintures de St-Onge qui recoupent, très souvent, ces mêmes codes du web qui font que l’information n’est plus traitée de la même façon chez les jeunes en 2017.

C’est éducatif sans nous prendre par la main et divertissant sans tomber dans la méchanceté gratuite. Il y a juste assez de dents pour plaire aux cyniques (j’en suis) et suffisamment de chair autour de l’os afin de remplir un mandat plus cartésien que souhaitait sans doute Patrimoine Canada.

Un produit très web, baveux, intelligent et qui ne dérange pas suffisamment pour passer à la trappe. Un compromis judicieux, à l’image de notre Canada qui accorde le compromis à toutes les sauces, des habits aux mets en passant par les coutumes et les religions.

Chapeau à l’équipe derrière le projet, ça se dévore d’un trait encore mieux que la défunte série Il était une fois l’homme qu’on nous enfonçait dans la gorge au début du secondaire au lieu de nous donner un cours d’histoire digne de ce nom.

Reste à voir si les polyvalentes oseront présenter Doc Canada à leurs élèves. J’espère que oui, parce que St-Onge a le tour de passer de l’info sans prendre les ados pour des clients potentiels ou des analphabètes fonctionnels, contrairement à d’autres producteurs de contenus qu’on ne nommera pas.

C’est à voir ici -> https://ici.tou.tv/doc-canada-patrimoine-Canada150