Après la mort annoncée des Appendices avant une dixième saison sur les ondes de Télé-Québec, la chaîne confirmait que deux dernières émissions seraient offertes à la joyeuse bande de créateurs.

Nous avons déjà vu l’excellent Tourlou 2017 dans la foulée des émissions de fin d’année et, cette semaine, on nous dévoilait la deuxième émission promise : 50 ans de télé et de Québec.

Une belle idée déployée merveilleusement par les Appendices. Ils avaient le mandat de souligner les cinquante ans de la chaîne à leur façon et c’est avec une approche résolument différente qu’ils se sont exécutés, pour notre plus grand plaisir.

Avec un heureux mélange d’images d’archives, de reconstituions absurdes, de fausses et de vraies entrevues, on revisite les 50 ans de l’ancienne Radio-Québec avec la participation de plusieurs figures importantes de la station comme Jacques L’Heureux, Christian Bégin, Normand Brathwaite et plusieurs autres.

La force des Appendices, c’est qu’ils sont drôles, baveux, audacieux, mais surtout intelligents. Au lieu de tomber dans la facilité avec les images d’archives évidentes, ils ont opté pour la différence et des boutades pleines d’amour. Pour nous parler de Ciné-Cadeau, par exemple, ils nous ont présenté des dessins d’Astérix au lieu d’un extrait. Ils ont aussi poussé l’audace jusqu’à présenter des faux extraits inspirés par les émissions, comme À plein temps ou Parler pour parler par exemple. Tout ceci entrecoupé de vrais extraits sans forcément nous donner toutes les pistes pour délimiter le vrai du faux.

C’était un choix judicieux et payant pour l’émission qui m’a fait sourire comme un gamin pendant toute l’heure.

Ils ont déterré des trucs que j’avais oubliés et revoir le tout sous la loupe déformante des Appendices était vraiment satisfaisant.

Belle démonstration d’humilité de la part de Télé-Québec en laissant ainsi une émission soulever ses bons et ses moins bons coups au fil des ans et même son de cloche chez les invitées qui ont osé jouer le jeu des Appendices.

C’est vraiment une émission à voir qui, je l’espère, sera archivée longtemps sur le site de la chaîne.

Vous pouvez la visionner en ligne ici.

