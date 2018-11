Maintenant que Pierre-Yves McSween a consacré l’expression «En as-tu vraiment besoin?», il est amusant de la sortir de son contexte de consommation pour l’appliquer à notre panorama culturel.

Rien qu’à voir, on voit ben qu’un documentaire sur la vie d’Olivier Primeau sur le Club Illico allait rapidement s’imprimer un laissez-passer VIP dans la catégorie des besoins artificiels. Avait-on vraiment besoin, donc, d’un documentaire sur la vie du copropriétaire du Beachclub? Un fils d’épicier qui, armée de sa jeune trentaine, a déjà une biographie publiée – aux éditions La Semaine, évidemment – en plus de nombreux portraits et articles sur son audacieuse vision entrepreneuriale d’avoir fait «comme à Ibiza», mais sur la couronne nord de Montréal.

Quand TVA a fait l’acquisition de Primeau et du Beachclub des mains de son concurrent V, comme on achète une livre de baloney tranché mince à l’épicerie, ce n’était certainement pas pour placer l’auteur du poétique beach day every day sur une tablette. Flairant la bonne affaire en raison de son succès sur les réseaux sociaux, on voulait créer une nouvelle vedette pour l’empire, un porte-voix pour une génération de fans un peu moins interpellée par un Gino Chouinard, pour ne nommer que lui.

Audacieux, le documentaire de 45 minutes dévoilé sur le Club Illico mercredi, c’est l’équivalent à la culture de souffler de l’hélium dans un ballon de fête. La culture du vide, de la paillette et de l’insignifiance a une nouvelle bouille sympathique à mettre au centre de l’affiche, que ce soit pour des soirées jetset ou la révolution de la télé-réalité qu’était XOXO (ou pas).

Pour ce qui est du documentaire, en fait, c’est un court épisode de la défunte série Beachclub, ni plus ni moins. Primeau nous parle des défis logistiques d’avoir une Paris Hilton à Montréal, par exemple, des billets qu’il vend, du champagne qu’il fait couler à flots, des gens qu’ils refusent à la porte parce que trop populaire, etc. De son propre aveu, il veut donner raison aux gens de le suivre sur les médias sociaux.

Mais pourquoi?

Pour se mettre en vedette, sans doute, pour devenir une célébrité, un nom, une marque, une star. L’entrepreneur fait dans événementiel et après ses succès au Beachclub, il veut certainement devenir lui-même l’événement. Venez voir Olivier Primeau à Pointe-Calumet quand les Sean Paul de ce monde seront occupés ailleurs.

Vous assistez présentement à la construction d’un mythe, une émission à la fois. Appuyé par une mise en scène lourde et de la musique dramatique mur à mur, Audacieux sera la carte de visite qui ouvrira les portes de tous les plateaux de l’empire à Primeau. De la télé aux journaux en passant par la radio numérique, «beach day every day» sera sur toutes les lèvres parce qu’à défaut d’avoir du contenu, le contenant scintille de mille feux et TVA n’hésitera pas une seule seconde à extraire tout le jus de cette saveur du mois.

Si jamais les ambitions de François Lambert et ses opinions ne vous suffisent pas, je vous invite à découvrir le petit-petit monde d’Olivier Primeau, quelque chose comme une mauvaise caricature du rêve américain propulsé par la télé des années 50 à l’époque. Quand le monde est en crise et se demande s’il y aura un demain pour l’humanité, on peut toujours compter sur des visionnaires comme Olivier Primeau pour nous distraire en attendant le pire.

Du pain et des jeux qu’on disait – ou plutôt, Beach day every day comme il dit.

