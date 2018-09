Le début de la campagne électorale s’est fait sous le signe de Gertrude Bourdon, qui semble être pour plusieurs la huitième merveille du monde, même si personne ne la connaissait (à part François Legault avec qui elle entretenait une relation par textos interposés) avant il y a deux semaines.

On ne peut pas juger d’une personne en une seule semaine, mais voici quelques citations qui nous donnent une idée de la personne à qui nous avons affaire.

Dans une vidéo réalisée par la Chambre de commerce de Québec en 2016, elle déclarait:

«Si vous avez un peu à définir ma carrière, moi je me suis fait, ça toujours, on m’a amenée, on m’a servi, presque, mes postes sur un plateau d’argent.»