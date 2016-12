Les experts s’inquiétaient beaucoup suite à la blessure à Alex Galchenyuk. Nous aussi d’ailleurs. Certains diront: oui, justement, vous êtes des experts. C’est gentil, quoiqu’on n’aime pas toujours être associés à eux.

Reste que clairement, tout le monde s’était trompé. Canadien est aussi bon sans Galchenyuk qu’avec Galchenyuk. Paul Byron prend la relève avec brio et Plekanec brille de tous ses cols roulés.

Même Markov n’est pas indispensable. Nathan Beaulieu fait tout aussi bien le travail. Jeff Petry, lui, on n’ose pas en parler tellement il est dans une classe à part. On n’a presque plus envie de revoir Markov.

Des résultats étonnants, donc. Est-ce à cause du génie de Michel Therrien? Ça nous surprendrait. Est-ce à cause du brio de Carey Price? Ça ne doit pas nuire. Est-ce une question de hasard? Probablement. Mais ce n’est pas une raison pour bouder notre plaisir et arrêter de se faire croire que ça sent la coupe. C’est le temps des fêtes quand même.