Montréal ne manque pas de créatifs bourrés de talent. Etsy en fera la preuve encore une fois ce week-end à l’occasion de son désormais traditionnel Marché créatif du printemps, qui regroupera cette saison 105 créateurs et artisans d’ici.

Voici quelques coups de coeur parmi les nouveaux venus:

Leggings pour enfants (illustrations originales et tissus imprimés à Montréal), Mes amis imaginaires, 42$ chacun et plus

Savon au miel et à la cire d’abeille Mélia (anis + fenouil + coriandre), Miels d’Anicet, 6$

Patère, Brute Mtl, 150$

24 illustrations à colorier sur papier cartonné, Jaune Pop, 18$

Poisson moustache chat – coussin sardine, Créations Catherine Bouchard, 58$

Boucles d’oreilles melon d’eau doré, Lost and Faune, 25$

Astronomie – Collection de petites fiches éducatives, Microfiches, 12$

***

Marché créatif : Fait à Montréal

Technopole Angus les 22 et 23 avril