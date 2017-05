L’exposition Love is Love : le mariage pour tous selon Jean Paul Gaultier offre davantage qu’une simple perspective sur le travail du renommé couturier français.

Avec cette installation présentée dans une grande salle immaculée et qui sera ouverte au public samedi, le Musée des beaux arts de Montréal (MBAM) souligne non seulement la fin de la tournée internationale de La planète mode de Jean Paul Gaultier, mais célèbre aussi la diversité sous toutes ses formes en présentant des tenues pour tous: couples hétérosexuels, homosexuels, interculturels et interraciaux. Une cause chère au créateur de mode, «qui a dit oui parce qu’il savait que [le MBAM] est très engagé», s’est félicitée la directrice générale du musée, Nathalie Bondil, en conférence de presse mercredi.

Le titre de l’exposition, «Love is Love», se veut d’ailleurs un clin d’oeil au discours prononcé par Barack Obama en 2015 quand il a annoncé la législation du mariage homosexuel partout aux États-Unis, a-t-elle continué.

Nathalie Bondil a insisté sur «la chance extraordinaire [que nous avons] de voir ces robes exceptionnelles faites pour quelques minutes sur un catwalk dans un défilé où vous n’êtes pas invité et de les regarder de près».

Love is Love permet au public de «découvrir des techniques que seuls les ateliers de haute couture parisiens peuvent faire», a pour sa part rappelé le commissaire de l’exposition, Thierry-Maxime Loriot. On parle d’une vingtaine de costumes incluant une robe munie d’une traîne de 23 mètres de long, des corsages brodés, des étoffes emperlées et des pièces de tulle savamment plissés, notamment.

L’exposition sera présentée jusqu’au 9 octobre. Nathalie Bondil n’a pas voulu confirmer si l’installation prendra la route par la suite, mais elle a indiqué en conférence de presse avoir reçu plusieurs demandes en ce sens.