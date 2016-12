Vous êtes en retard sur vos cadeaux, vous aussi? Vous cherchez quelque chose qui fera plaisir, mais qui sera également utile, responsable et qui soutient la cause des femmes? Voilà 7 idées d’objets ou de services crées par des entreprises fondées par des femmes à Montréal.

Pour la foodie: Un espace de cuisine au The Foodroom

Offrez un espace de cuisine en coworking. C’est comme une cuisine partagée où tout ce dont vous pouvez avoir besoin, est sur place.

Fondée par Amélie Morency.

Pour la travailleuse indépendante: Un espace de coworking au Crew Café

Accès 24/7 à l’espace avec service de conciergerie et votre amie aura la chance de boire son café dans la bâtisse de l’ancienne Banque Royale. Co-fondée par Stéphanie Liverani.

Pour la femme qui veut explorer son corps: Un jouet sexuel de chez Désirables

Des jouets sexuels confectionnés au coeur du Mile-End. Si vous ne savez pas quoi choisir, allez-y pour le meilleur vendeur: le Dalia.

Fondée par Isabelle Deslauriers.

Pour la porteuse de lunettes: Bon Look

Les montures des lunettes sont dessinées à Montréal et livrées chez vous. Un essayage virtuel des lunettes est possible en ligne.

Fondée par Sophie Boulanger.

Pour la porteuse de collants: Le coffret de Rachel

Une sélection de collants livrés, dans un coffret, à votre porte tout au long de l’année. Les collants sont faits au Québec ou en Italie.

Fondée par Carolyne Parent, Alyeska Guillaud et Mélanie Heyberger.

Pour la foodie occupée: Cook it

On livre à votre porte le repas à cuisiner le jour-même. Plus besoin de se poser la question «Qu’est-ce qu’on mange ce soir?»

Fondée par Judith Fetzer.

Pour la yogi: Hopla

Réservez une classe de yoga à votre amie, n’importe où, n’importe quand et sans abonnement pour 8$.

Fondée par Laurence-Emmanuelle Bédard.