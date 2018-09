Apple dévoile aujourd’hui trois nouveaux iPhone et une nouvelle génération de montre connectée Apple Watch à l’occasion de son événement annuel de la rentrée. Métro est sur place au Steve Jobs Theater à Cupertino.

Ce billet sera mis à jour régulièrement tout au long de la conférence et ensuite avec un aperçu des produits présentés.

Apple Watch Series 4



Apple a dévoilé aujourd’hui la première refonte de sa montre Apple Watch, qui offre désormais un écran de 32% à 35% plus grand qu’auparavant, selon le modèle choisi.

La montre offre plusieurs améliorations internes, notamment unnoivueau processeur à double coeur jusqu’à deux fois plus rapide qu’auparavant, une couronne numérique plus sensible et un haut-parleur plus puissant.

La montre offre aussi quelques nouveautés logicielles, comme de nouveaux cadrans, notamment un qui facilite l’accès à l’application Breathe.

Des nouveautés pour la santé



Les principales nouveautés techniques de l’Apple Watch Series 4 sont toutefois reliées à la santé, probablement l’un des secteurs d’avenir les plus intéressants pour Apple.

Le gyromètre de l’appareil est ainsi plus précis et plus rapide qu’auparavant, ce qui permet de détecter de nouveaux mouvements, incluant une chute. La montre ne vous empêchera pas de tomber, mais elle pourra allerter le 911 automatiquement si vous demeurez immobiles après la chute, ce qui pourrait être particulièrement intéressant pour ceux qui ont un proche âgé à risque de tomber, par exemple.

La détection de chutes n’est pas la seule nouveauté en lien avec la santé de la montre. Son capteur de rythme cardiaque permet maintenant de détecter un rythme trop lent et un rythme anormal. Ces alertes ont été approuvées par la FDA aux États-Unis, mais pas au Canada pour l’instant, il faudra donc attendre pour pouvoir en profiter ici.

Plus important encore, la montre est maintenant dotée d’électrodes capables de mesurer un électrocardiogramme. L’utilisateur peut ainsi savoir si son coeur bat normalement, ou si la montre a détectée une fibrillation aucirulaire, par exemple. Un document PDF peut ensuite être sauvegardé et partager avec son médecin.

L’Apple Watch Series sera offerte en trois finitions en aluminium et trois finitions en acier (incluant une nouvelle en or). Même si la montre est plus grosse qu’auparavant (à 40mm et 44mm plutôt que 38 mm et 42 mm), les bracelets des premières générations seront compatibles avec la nouvelle Montre (on ignore encore si l’inverse est vrai).

La montre sera offerte en commande anticipée dès le 14 septembre, et offerte dès le 21 septembre à partir de 399 US. L’Apple Watch Series 3 sera toujours offerte à un prix plus abordable de 279$.

Billet en cours de rédaction.