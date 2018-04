C’est maintenant officiel : l’espace destiné au coworking et à l’organisation d’événements extérieurs appelé Aire commune sera de nouveau proposé aux travailleurs et au grand public dans le quartier du Mile End.

L’organisme à but non lucratif Îlot 84, qui est responsable du projet, doit en faire l’annonce mercredi. Plutôt que d’être ouvert pendant un mois, l’espace de rencontre professionnelle et culturelle installé à l’angle des rues Bernard et De Gaspé sera accessible pendant quatre mois, soit du 17 mai au 21 septembre.

Comme l’an passé, l’espace Aire commune comprendra une immense terrasse de 465 mètres carrés, des salles de travail aménagées dans des conteneurs et des coins de détente. Il sera agrémenté par un toit vert et des plates-bandes dans lesquelles sera plantée de la verdure comestible. Un service de wifi est offert gratuitement et des écrans plats sont disponibles pour les présentations vidéo.

L’espace de rencontre est propice pour les réunions d’affaires, les remue-méninges, les formations, les activités de réseautage et les 5 à 7. L’accès aux installations en plein air est gratuit.

Des activités destinées aux gens d’affaires montréalais seront de nouveau organisées cette année, telles que la présentation de projets d’entreprise devant des investisseurs potentiels, des « speed-dating professionnels et des formations présentées par le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation.

Nouveauté cette année : il y aura une série de concerts surprises avec des gros noms de la scène indie montréalaise. L’organisme Îlot 84 s’est bien gardé de dévoiler les artistes qui s’y produiront. Il le fera prochainement sur les réseaux sociaux.

L’espace Aire commune avait accueilli plus de 10 000 visiteurs l’an passé pendant un mois. L’organisme Îlot 84 espère cette année en attirer plus de 50 000.

Aire commune

Espace situé à l’angle des rues Bernard et De gaspé

Du 17 mai au 21 septembre

Ouvert du mardi au samedi, de 9 h à 21h