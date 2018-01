OTTAWA — Santé Canada signale que la compagnie HP Inc. Canada annonce le rappel de piles au lithium-ion offertes avec les ordinateurs portatifs et les postes de travail mobiles HP car elles peuvent surchauffer, ce qui présente un risque de brûlures et d’incendie.

Les piles rappelées, qui ont été fabriquées en Chine, ont été vendues de décembre 2015 jusqu’au mois dernier dans divers magasins de détail et en ligne. Elles étaient vendues séparément en tant que piles de remplacement.

Santé Canada affirme qu’en date du 18 décembre dernier, aucun incident ni blessure n’avaient été signalés à l’entreprise relativement à l’utilisation de ces produits au Canada. En revanche, aux États-Unis, huit incidents où les piles ont surchauffé et un incident ayant entraîné des blessures ont été signalés.

Environ 2400 de ces piles ont été vendues au Canada; 44 000 autres ont été vendues aux États Unis.

Les consommateurs sont invités à cesser immédiatement d’utiliser ces piles et à consulter le site web de Santé Canada sur le rappel des piles HP pour déterminer si leur produit est visé et pour commander une autre pile gratuite, le cas échéant.