La pêche aux petits poissons des chenaux débutera bel et bien le 26 décembre cette année, comme le veut la tradition.

Si la saison dernière avait causé bien des maux de tête aux pourvoyeurs, le portrait pour cette année est réjouissant. Malgré les températures plus chaudes prévues dans les prochains jours, pas de souci, la glace est bien solide. Quelques chalets y sont même déjà installés.

«La glace est d’une épaisseur se situant entre 6 et 15 pouces. On l’arrose, tout augure très bien. Annuellement, on accueille environ 100 000 visiteurs», mentionne le président de l’Association des pourvoyeurs de pêche aux petits poissons des chenaux, Steve Massicotte.

Rappelons que la saison dernière avait été l’une des pires dans l’histoire de la pêche aux petits poissons des chenaux. La saison avait débuté avec une vingtaine de jours de retard en raison du temps doux. Les pourvoyeurs ont installé, désinstallé et réinstallé leurs cabanes sur la rivière Sainte-Anne. Les pertes ont été estimées à près de 3 millions de dollars.