Le bungee revient à Montréal le 18 avril

Montréal Bungee, le plus haut bungee urbain au Canada, rouvre ses portes le samedi 18 avril. Et l’horaire sera bientôt prolongé: dès le 1er juin, l’attraction étendra ses heures d’ouverture jusqu’à 22h, permettant aux visiteurs de profiter d’une expérience nocturne unique.

Les samedis, les amateurs de bungee pourront sauter avec une vue imprenable sur les feux d’artifice de Loto-Québec, ajoutant une dimension spectaculaire à l’expérience. Cette prolongation des heures d’ouverture offrira une ambiance de nuit inédite au cœur du Vieux-Port de Montréal.

Un verre avec ça?

En plus des sauts nocturnes, Montréal Bungee introduit un Tiki Bar sur le site. Ce nouvel aménagement permettra aux participants de se désaltérer après leur saut tout en profitant de l’atmosphère estivale du Vieux-Port.

La famille et les amis des sauteurs pourront également admirer l’expérience depuis le quai des Convoyeurs, offrant un point de vue unique sur l’activité.

Objectif: 12 000 sauts

Lors de sa première saison d’opération, entre avril et novembre, Montréal Bungee a enregistré plus de 4000 sauts. Avec l’extension des heures d’ouverture et les nouvelles attractions, l’objectif pour cette année est d’atteindre 12 000 sauts.

Montréal Bungee a également été nommé finaliste dans trois catégories aux Prix Distinction 2026 de Tourisme Montréal. Le palmarès comprend notamment des prix pour le développement de l’offre touristique, la meilleure initiative marketing et la gestion des ressources humaines.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.