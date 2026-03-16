Les festivités de la Saint-Patrick sont lancées à Montréal

C’est parti pour les festivités de la Saint-Patrick à Montréal. Le 201e Défilé de la Saint-Patrick se tiendra le 22 mars à midi, une célébration de l’héritage irlandais et de son impact sur la ville.

La communauté irlandaise est l’un des peuples fondateurs de la métropole. Depuis 1833, le trèfle est l’une des quatre plantes qui figurent sur les armoiries de la ville, aux côtés de la rose anglaise, du chardon écossais et – bien entendu – du lys français. Sans oublier le pin blanc, ajouté il y a quelques années pour souligner la contribution autochtone.

À la fin du XIXe siècle, les Irlandais formaient le deuxième groupe ethnoculturel en importance à Montréal. Ils ont contribué à l’industrialisation, aux grands chantiers de construction et au mouvement syndical.

Un événement rassembleur et festif

Le défilé de la Saint-Patrick est une tradition chère à Montréal. Chaque année, cet événement remplit les rues de musique, de couleurs et d’un esprit de rassemblement, reflétant le meilleur de Montréal.

«L’héritage irlandais est fort à Montréal et le défilé de la Saint-Patrick est une belle occasion de nous souvenir ensemble de notre histoire commune», affirme Leslie Roberts, conseiller municipal responsable de la communauté anglophone au sein du comité exécutif de la Ville.

L’administration Martinez Ferrada et le comité organisateur des Sociétés irlandaises unies de Montréal invitent toutes les Montréalaises et tous les Montréalais à participer en grand nombre aux festivités.

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