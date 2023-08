Le Strøm spa nordique se (re)pose dans les Laurentides 

Besoin ou envie d’un moment de détente hors de la grande ville? Bonne nouvelle! Le Strøm spa nordique ouvrira les portes de sa cinquième succursale à Saint-Sauveur dès le 5 octobre prochain.

Après avoir ouvert une succursale à Montréal, à Mont-Saint-Hilaire, à Sherbrooke et dans le Vieux-Québec, c’est à Saint-Sauveur qu’opérera le prochain Strøm spa nordique, plus précisément où se trouvent actuellement le Polar Bear’s Club et le Bagni Spa Station Santé, que la bannière a acquise en 2022.

Une première phase de transformation des lieux se fera au courant de l’été, permettant au public de vivre cet automne l’expérience du spa, mais aussi de profiter des aires de détente sur les lits à infrarouges ou les chaises suspendues ainsi que du service de manucure et pédicure.

Il sera aussi possible de se procurer des soins dans la boutique attenante et de restaurer au café Fika ou au restaurant Nord.

La seconde phase des rénovations, plus structurelle, aura lieu en 2025 et touchera surtout le côté nord de la rive où il sera situé.

Rappelons que la bannière a vu le jour en 2009 que, «à partir d’une idée simple: allier spa nordique et urbanité, pour une expérience de détente ressourçante», peut-on lire par voie de communiqué.