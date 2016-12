MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal ont conclu des ententes avec deux anciens joueurs des Carabins de l’Université de Montréal, jeudi, soit le centre-arrière Jean-Samuel Blanc ainsi que le demi défensif Maïko Zepeda. Les deux joueurs ont paraphé des contrats de deux saisons avec la formation montréalaise.

Blanc a démontré sa polyvalence depuis son arrivée dans la LCF en 2015, alors qu’il a évolué au poste de centre-arrière et d’ailier défensif.

En 11 matchs la saison dernière, l’athlète de 26 ans a récolté cinq plaqués sur les unités spéciales et un plaqué défensif, en plus de forcer un échappé. Celui qui a aidé les Carabins à remporter la Coupe Vanier en 2014 a cumulé 14 plaqués sur les unités spéciales en deux saisons avec les Alouettes.

Zepeda, lui, profitera d’une deuxième chance dans l’uniforme des Alouettes, lui qui a dû s’absenter de la compétition en 2016 à la suite d’une blessure au pied subie lors du camp des recrues de l’équipe.

Choix de septième tour des Alouettes, 56e au total, au repêchage canadien de la LCF en 2016, le Québécois âgé de 24 ans a réussi quatre interceptions en 2015, en plus de cumuler 34,5 plaqués et de rabattre six passes avec les Carabins de l’Université de Montréal.

Il s’est avéré un rouage important dans la victoire des Carabins à la Coupe Vanier en 2014.