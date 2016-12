COLUMBUS, Ohio — Les Blue Jackets de Columbus ont accordé un contrat de recrue de trois saisons à l’ailier droit Vitaly Abramov.

L’équipe a annoncé la nouvelle vendredi.

Les Blue Jackets ont repêché Abramov en troisième ronde du dernier repêchage de la LNH, au 65e échelon.

Âgé de 18 ans, Abramov a accumulé 23 buts et 22 aides en 32 matchs cette saison avec les Olympiques de Gatineau, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Natif de Tcheliabinsk, en Russie, Abramov a fait ses débuts dans les LHJMQ avec les Olympiques en 2015-16, récoltant 38 buts et 55 aides en 63 rencontres. Il avait dominé les recrues du circuit pour les buts, les aides et les points, en plus de terminer la campagne à égalité au cinquième rang des marqueurs avec 93 points.