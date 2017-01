BOUCHERVILLE, Qc — Le gardien de but des Cataractes de Shawinigan Mikhail Denisov, l’attaquant des Olympiques de Gatineau Vitalii Abramov et L’attaquant des Sea Dogs de Saint-Jean Matthew Highmore ont été nommés les trois étoiles du mois de décembre dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Denisov a compilé une fiche de 6-2-1, en plus de conserver une moyenne de buts alloués de 1,66 et un taux d’efficacité de ,931. Au cours de cinq de ces rencontres, il a limité l’adversaire à un but. Le gardien de 18 ans figure parmi les trois meilleurs gardiens du circuit pour les victoires avec 17, la moyenne de buts alloués (2,39) et le taux d’efficacité (,909).

Abramov a récolté pas moins de 23 points, dont neuf buts, en 10 rencontres en décembre. Le natif de Chelyabinsk, en Russie, a connu une séquence de neuf matchs avec au moins un point jusqu’au 31 décembre, couronnée par une performacne de cinq points la Veille du Jour de l’An contre les Remparts de Québec. Avec 53 points, l’attaquant de 18 ans s’amène au plus fort de la course au premier rang des pointeurs de la LHJMQ, avec quatre points de retard seulement sur Maxime Fortier, des Moosehads de Halifax.

Highmore a aussi connu un fort mois offensif, avec huit matchs de deux points ou plus pour un total de 21 points, dont neuf buts, en 10 joutes. Au terme de l’année 2016, il vient au deuxième rang des pointeurs de la LHJMQ avec 55 points tout juste derrière Fortier.