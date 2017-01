NASHVILLE — Un but de Max Pacioretty avec 30 secondes à écouler en prolongation a procuré une victoire de 2-1 au Canadien aux dépens des Predators de Nashville, mardi soir au Bridgestone Arena.

Pour le Canadien, il s’agit d’un quatrième match d’affilée lors duquel il a eu besoin d’une période additionnelle pour déterminer l’issue finale, après des défaites à Tampa Bay et à Pittsburgh et une victoire à Sunrise.

Le but de Pacioretty, son 16e de la saison, est venu couronner une faste soirée de travail pour le capitaine du Canadien, qui a dirigé pas moins de 10 tirs au but.

À son retour dans une ville où il a été adoré et adulé, le défenseur Shea Weber a inscrit son 10e but de la saison, tôt en troisième période.

Et à son retour dans une ville où les amateurs ont semblé garder de mauvais souvenirs de lui, au point de le huer à chaque fois qu’il touchait à la rondelle, Alexander Radulov a obtenu des mentions d’aide sur les deux buts du Tricolore.

L’unique filet des Predators a été l’oeuvre de Kevin Fiala, son sixième de la saison, pendant la dernière minute de jeu de la période médiane.

Le Canadien a dirigé 43 tirs vers Pekka Rinne, solide tout au long de la soirée sauf sur le but décisif, tandis que les Predators ont été limités à 23 lancers vers Carey Price.

Malgré l’absence de cinq joueurs réguliers, et comme l’indiquent les tirs aux buts, le Canadien a dominé le match face à une équipe incapable de gagner à domicile depuis trois semaines.

Avant la rencontre, les Predators avaient perdu leurs cinq derniers matchs devant leurs partisans, dont un en prolongation et un autre en fusillade. Durant cette séquence, la troupe de Peter Laviolette n’avait marqué que sept buts.

Sans P.K. Subban et devant leur ancien capitaine, les Predators ont été fort dociles pendant les 40 premières minutes de jeu, étant limités à 14 tirs. Et ils ont été à peine plus dynamiques en troisième période.

Ils ont pourtant réussi à ouvrir la marque avec 53,9 secondes à écouler au deuxième vingt, quand Fiala a déjoué le gardien du Canadien à l’aide d’un tir du revers qui a dévié sur la lame du bâton de Nathan Beaulieu avant de passer par-dessus l’épaule gauche de Price.

Pendant ces mêmes 40 premières minutes, le Canadien a eu plusieurs belles chances de faire vibrer les cordages, mais il s’est chaque fois buté à un Rinne en pleine possession de ses moyens. Le grand gardien des Predators s’est dressé tel un mur devant des tirs de qualité de Pacioretty et d’Artturi Lehkonen qui, à eux deux, comptaient neuf des 25 tirs du Tricolore après deux périodes.

Le CH est parvenu à créer l’égalité à 4:26 du troisième vingt grâce aux deux anciens des Predators. Après avoir reçu une passe de Radulov, Weber s’est présenté à une vingtaine de pieds du filet et a battu son bon ami Rinne, qui avait la vue voilée, d’un tir des poignets dans la partie supérieure droite.

Avec ce gain, le Canadien (23-9-6) compte maintenant 52 points, soit huit de plus que les Sénateurs d’Ottawa et les Bruins de Boston au sommet de la section Atlantique. Les Sénateurs, en congé toute la semaine, ont disputé un match de moins tandis que la troupe de Claude Julien affiche déjà 40 rencontres au compteur.

Le Canadien quitte Nashville immédiatement après la rencontre en direction de Dallas, où il affrontera les Stars mercredi soir.

Les hommes de Michel Therrien compléteront leur longue séquence de sept matchs à l’étranger en visitant les Maple Leafs de Toronto samedi soir. Ils seront de retour au Centre Bell le 9 janvier pour y affronter les Capitals de Washington.