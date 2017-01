DRUMMONDVILLE, Qc — Les Voltigeurs de Drummondville ont honoré Guillaume Latendresse en retirant son chandail numéro 22 et ils ont poursuivi la fête en blanchissant les Olympiques de Gatineau 5-0, samedi soir.

Latendresse, qui a été un choix de deuxième ronde du Canadien de Montréal en 2005, a amassé 96 buts et 210 points en 169 parties avec les Voltigeurs.

Sur la patinoire, les hommes de Dominique Ducharme, qui vient de gagner la médaille d’argent avec le Canada au Championnat mondial de hockey junior, ont amorcé la rencontre sur les chapeaux de roues et ils n’ont pas été ennuyés par la suite.

Ryan Verbeek a enfilé l’aiguille à 6:19 du premier engagement et Nicolas Guay a doublé l’avance des siens un peu plus de 10 minutes plus tard. Mathieu Sévigny, qui a ajouté deux aides, a mis le match hors de portée en deuxième période en faisant bouger les cordages en avantage numérique.

Samuel Gaumond et Anthony Boucher ont ajouté des filets au troisième vingt pour les Voltigeurs, qui n’ont pas perdu à leurs quatre dernières parties.

Olivier Rodrigue a profité de l’occasion de signer son premier jeu blanc en carrière dans le circuit Couteau. Le gardien de 16 ans a réalisé 24 arrêts. Tristan Bérubé a pour sa part alloué cinq buts sur 34 tirs, devant la cage des Olympiques.

Remparts 2 Foreurs 6

Le gardien des Foreurs de Val-d’Or Etienne Montpetit est devenu le cinquième gardien de l’histoire de la LHJMQ à marquer un but et il a couronné un gain de 6-2 de sa troupe contre les Remparts de Québec.

Lors d’un avantage numérique aux Remparts, Montpetit a saisi un dégagement de Matthew Boucher et il a envoyé la rondelle dans une cage abandonnée. Montpetit a également été très efficace devant son filet, repoussant 33 lancers.

Ivan Kozlov a inscrit un but et une aide pour les Foreurs tandis que Nicolas Ouellet, Yohan Plamondon, Jake Smith et Mathieu Nadeau ont ajouté des buts pour les locaux.

Boucher avait ouvert le pointage en début première période, lors d’une supériorité numérique, et Igor Larionov fils a aussi fait bouger les cordages pour les Remparts.

À son premier départ avec les Remparts et à son premier match contre son ancienne équipe, Dereck Baribeau a alloué quatre buts sur 15 tirs et il a été remplacé au deuxième vingt par Evgeny Kiselev.

Screaming Eagles 4 Islanders 3 (Prol.)

Giovanni Fiore a touché la cible en prolongation pour son 31e but de la campagne, un sommet dans la LHJMQ, et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont défait les Islanders de Chalottetown 4-3.

Fiore, qui a également ajouté une aide, a accepté la passe de Massimo Carozza avant de déjouer le gardien Matthew Welsh grâce à un tir des poignets. Phélix Martineau s’est aussi fait complice de ce but et il en a marqué un en début de deuxième période. Jordan Ty Fournier a pour sa part fait bouger les cordages à deux reprises.

François Beauchemin, le deuxième meilleur marqueur de la LHJMQ, a inscrit son 28e filet de la saison et il a obtenu une mention d’assistance sur un des deux buts d’Adam Marsh. Les Islanders ont laissé filer une avance de 2-0 en première période et de 3-2 en troisième.

Kevin Mandolese a connu un excellent match devant la cage des Screaming Eagles et il a repoussé pas moins de 54 rondelles pour signer une neuvième victoire cette saison. Welsh n’aura pas mal fait non plus, cédant quatre fois sur 41 tirs.

Sea Dogs 1 Mooseheads 4

Nico Hischier et Maxime Fortier ont uni leurs efforts, permettant aux Mooseheads d’Halifax de surprendre les puissants Sea Dogs de Saint-Jean 4-1.

Après avoir connu un excellent Championnat mondial de hockey junior, le Suisse a amassé un but et une mention d’assistance contre les Sea Dogs, tout comme Fortier. La veille, à son premier match depuis la fin du tournoi, il avait obtenu deux buts et autant d’aides contre les Wildcats de Moncton.

Otto Somppi et Frédéric Aubé ont aussi trouvé le fond du filet pour les Mooseheads, qui ont remporté une troisième partie consécutive.

Spencer Smallman a été l’unique marqueur des Sea Dogs, qui ont raté une belle occasion de maintenir le rythme avec les Cataractes de Shawinigan, qui occupe le premier rang du classement général de la LHJMQ.

Blade Mann-Dixon a été grandement testé, mais il s’est dressé devant 46 lancers, pour les Mooseheads. À son quatrième départ devant la cage des Sea Dogs, Callum Booth a seulement réalisé 13 arrêts et il n’a toujours pas gagné avec sa nouvelle formation.

Drakkar 4 Cataractes 7

Le défenseur Cavan Fitzgerald a enregistré un premier tour du chapeau en carrière dans la LHJMQ et il a ajouté deux aides, menant les Cataractes de Shawinigan vers un gain de 7-4 contre le Drakkar de Baie-Comeau.

Fitzgerald, un Américain de 20 ans, a ouvert la marque en avantage numérique et il a inscrit le but gagnant et le but d’assurance en troisième période. Dennis Yan a amassé un but et trois aides, Brandon Gignac a obtenu deux buts et une mention d’assistance et Tommy Cardinal a ajouté un filet pour les Cataractes, qui ont remporté une 10e partie de suite.

Christopher Benoit, Vincent Deslauriers, Ivan Chekhovich et Samuel Thibault ont répliqué pour le Drakkar, qui n’ont pas gagné à leurs six derniers matchs.

Zachary Bouthillier a stoppé 18 des 22 tirs dirigés vers lui, pour les Cataractes, tandis qu’Antoine Samuel a alloué six buts sur 44 lancers.

Océanic 2 Phoenix 4

Quatre joueurs différents ont fait scintiller la lumière rouge et le Phoenix de Sherbrooke a doublé l’Océanic de Rimouski 4-2.

Benjamin Tardif a enfilé l’aiguille pour le Phoenix, en première période, mais Tyler Boland et Dylan Montcalm ont répliqué pour les visiteurs, qui ont pris les devants 2-1 à 3:08 du dernier tiers.

À peine une minute plus tard, Anderson MacDonald a créé l’égalité et Julien Pelletier a donné les devants pour de bon au Phoenix à 5:30 du troisième vingt. Hugo Roy a complété la marque en avantage numérique. Les défenseurs Luke Green et Thomas Grégoire ont tous les deux amassé deux mentions d’aide.

Evan Fitzpatrick a connu un fort match, bloquant 34 rondelles pour le Phoenix. Son vis-à-vis, Alexandre Lagacé, a cédé trois fois sur 12 tirs et il a été remplacé par Jimmy Lemay, qui a alloué un but sur six lancers.

Wildcats 3 Titan 11

Le Titan d’Acadie-Bathurst a explosé pour quatre buts en première période et l’équipe n’a plus regardé derrière pour servir une correction de 11-3 aux Wildcats de Moncton.

Il s’agit de la deuxième fois cette saison que le Titan noircit la feuille de pointage 11 fois dans une rencontre.

Jeffrey Truchon-Viel a inscrit un tour du chapeau et il a ajouté une mention d’assistance, Christophe Boivin a touché la cible deux fois et il a obtenu autant d’aides tandis que Vladimir Kuznetsov a trouvé le fond du filet deux fois et il a préparé un autre but des siens.

Jordan Maher, Kynan Berger, Olivier Desjardins et Dawson Theede ont aussi marqué pour le Titan.

Charles Taillon a enregistré deux des trois buts des Wildcats et Alexandre Renaud a été l’auteur de l’autre but.

La recrue Simon Boudreault-Belzile a gardé le fort pour le Titan et il a réalisé 22 arrêts. Dominik Tmej a subi les foudres de ses adversaires en allouant les sept premiers buts et Matthew Waite a concédé les quatre autres.