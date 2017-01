SAN JOSE, Calif. — Joe Pavelski a inscrit deux buts en troisième période, dont le vainqueur, et les Sharks de San Jose ont doublé les Red Wings de Detroit 6-3, samedi soir.

Mirco Mueller, qui a aussi ajouté une mention d’assistance, Joonas Donskoi, Patrick Marleau et Mikkel Boedker ont également fait bouger les cordages pour les Sharks. Joel Ward, Dylan DeMelo, Paul Martin et Brent Burns ont quant à eux amassé deux mentions d’aide chacun.

Martin Jones a signé une 20e victoire cette saison pour les Sharks, lui qui a repoussé 29 des 32 lancers dirigés vers lui.

Thomas Vanek et Andreas Athanasiou ont obtenu un but et une aide tandis qu’Anthony Mantha a poursuivi sur sa belle séquence des dernières semaines en ajoutant un filet. Le jeune attaquant québécois a amassé sept buts et 12 points au cours de ses 10 dernières parties.

Jared Coreau a amorcé la rencontre pour les Red Wings, mais il a cédé sa place à Petr Mrazek après avoir alloué trois buts sur 15 tirs en première période. Mrazek a lui aussi concédé trois buts, mais sur 20 lancers.