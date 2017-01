ZLIN, République tchèque — Le Canada disputera la finale du championnat du monde de hockey féminin des moins de 18 ans après avoir vaincu la Suède 6-2 en demi-finale.

Sophie Shirley et Sarah Fillier ont enfilé deux buts chacune pour le Canada, tandis que Brooke Hobson et Maegan Beres ont complété.

«Nous nous sommes écartés de ce qui nous permet de connaître du succès mais, quand ça ne fonctionnait pas, nous sommes revenus au style qui nous permet de connaître du succès pour nous sortir d’impasse, a analysé l’entraîneur canadien Troy Ryan. Que les joueuses aient compris ça et qu’elles soient restées calmes sur la glace et au banc a été important pour nous.»

Edith D’Astous-Moreau a repoussé 13 des 15 tirs des Suédoises.

Josefin Bouveng et Paula Bergstrom ont réussi les buts de la Suède tandis que Sofia Reideborn a effectué 34 arrêts.

Le Canada affrontera les États-Unis en finale, samedi. Les Américaines ont blanchi la Russie 6-0.

«Le match de demain représente une énorme rivalité et c’est toujours le match le plus excitant à jouer, a commenté Shirley. Jouer pour la médaille d’or est toujours un moment très important et nous devrons respecter notre plan de match et tout devrait aller comme prévu.»