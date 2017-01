MONTRÉAL — En cette période médiane de la saison de la NBA, les Raptors ont plutôt bonne mine, même s’ils n’ont gagné que quatre fois à leurs neuf derniers matches.

DeMar DeRozan reste une valeur sûre, installé au quatrième rang du circuit avec une moyenne de 28,2 points par match.

Avant d’accueillir les Knicks dimanche, Toronto montre une fiche de 26-13 et se trouve deuxième dans l’Est, où relativement peu de clubs se démarquent.

Champions en titre de la NBA, les Cavaliers sont premiers avec un rendement de 29-10, incluant une fiche de 18-3 à Cleveland.

Boston et Atlanta jouent solidement aussi mais passé ce point, il semble se dessiner une bataille à cinq ou six clubs dont la fiche tourne autour de ,500, pour ce qui est d’atteindre les séries.

Dans ce groupe se trouve Milwaukee, où évolue un des jeunes joueurs les plus excitants de la ligue, Giannis Antetokounmpo. Celui-ci domine les Bucks pour la moyenne de points par match (23), de rebonds (neuf), de passes (six), de vols (deux) et de blocs (deux).

Il y a des signes encourageants du côté de Philadelphie. Après trois gains d’affilée, les 76ers ont déjà en poche 12 victoires, deux de plus que pour la totalité de 2015-16. La vingtaine de points par match de Joel Embiid donne un bon coup de main à l’entraîneur Brett Brown, peu gâté côté victoires depuis son arrivée en poste, en août 2013.

Champions de l’Ouest, les Warriors dominent encore avec un dossier de 34-6. Tout comme les Cavaliers, ils n’ont perdu que trois fois devant leurs partisans.

Ils sont toutefois suivis de près par le clan texan mis à part les Mavericks, qui galèrent avec une fiche de 12-27. Spurs et Rockets entamaient la journée de samedi à deux matches et demi et quatre matches de Golden State, respectivement.

Le Jazz est en voie de faire une belle percée, comme en témoigne une fiche de 25-16. L’Utah a notamment battu Cleveland, San Antonio, Houston et Oklahoma City.

Gordon Hayward amène 22 points par rencontre, tandis que Rudy Gobert se classe dans le top 5 de la NBA pour les rebonds et les blocs. Ce dernier est aussi des plus efficaces à l’attaque, son taux de précision de ,658 le plaçant deuxième de la ligue. Le Français de 24 ans fournit une douzaine de points par match.

La classique des étoiles aura lieu le 19 février, à La Nouvelle-Orléans.