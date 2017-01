Patrice Bernier a confirmé qu’il serait de retour avec l’Impact en 2017, lundi au centre Nutrilait. Il a aussi profité de l’occasion pour annoncer que la prochaine saison serait sa dernière en tant que joueur.

Le capitaine du onze montréalais se joindra à l’académie du club dans un rôle d’entraîneur en 2018.

Joey Saputo, a aussi tenu à rassurer les partisans par rapport à la présence d’Ignacio Piatti à Montréal cette année. Le président et le propriétaire de l’équipe a insisté sur le fait que le joueur étoile était sous contrat pour encore un an et demi avec l’Impact et que, en dépit de rumeur qui envoie l’attaquant en Argentine, il était certain à 100% que Piatti sera de retour dans l’alignement du bleu blanc noir cette saison.