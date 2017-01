TORONTO — L’ancien receveur J.P. Arencibia, qui a séjourné avec les Blue Jays, se retire après six campagnes dans les ligues majeures.

Il en a fait l’annonce mercredi sur Twitter, remerciant les clubs pour lesquels il a joué. Le club torontois a été particulièrement salué.

«Toronto et le Canada auront toujours la plus grande place dans mon coeur, écrit-il. Je me sentais toujours chez moi là-bas.»

Arencibia a connu des débuts éclatants, claquant un circuit sur le premier tir qu’il a vu dans les grandes ligues le 7 août 2010, dans un gain de 17-11 des Blue Jays contre les Rays. Il a terminé ce match quatre en cinq au bâton, avec deux circuits et trois points produits.

Il a été le receveur numéro un des Jays en 2011 – en 129 matches, il a fourni 23 circuits et 78 points produits.

Arencibia a offert une moyenne de ,212 en carrière, avec 80 longues balles et 245 points produits. Il a aussi joué avec le Texas et Tampa Bay. Il a disputé son dernier match dans le baseball majeur en 2015, avec les Rays.

En 2016 il a joué avec Durham et Lehigh Valley dans la Ligue internationale, au niveau AAA. Il a frappé pour ,241, avec 16 circuits et 49 points produits.