HALIFAX — Nicolas Roy a inscrit deux buts en plus d’avoir été le seul à faire bouger les cordages en fusillade et les Saguenéens de Chicoutimi ont défait les Mooseheads de Halifax 4-3, jeudi, dans le seul match à l’horaire dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Après que Roy eut fait mouche lors du deuxième tour des tirs de barrage, le gardien Julio Billia a frustré Ben Higgins pour mettre fin à la rencontre.

Frédéric Allard a marqué l’autre but des Saguenéens (23-18-3) en temps réglementaire, tandis que Joey Ratelle, Dmitry Zhukenov et German Rubtsov ont récolté deux aides chacun. Billia a repoussé 23 tirs avant d’être parfait en fusillade.

Connor Moynihan a récolté un but et une aide pour les Mooseheads (21-20-4), alors que Jake Coughler et Nico Hischier ont aussi touché la cible. Alexis Gravel a stoppé 42 tirs lors des 65 minutes de jeu.

Les Saguenéens ont profité de trois de leurs six occasions en avantage numérique, tandis que les Mooseheads ont été 1-en-6.