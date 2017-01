TORONTO — Jose Bautista est heureux de revenir chez les Blue Jays de Toronto, même s’il n’a pas obtenu le contrat à long terme ou le montant qu’il avait demandé aux Jays le printemps dernier.

Bautista a accepté mardi dernier un contrat d’une saison et 18,5 millions $ US, avec des options pour les deux saisons suivantes.

«Il y avait d’autres options, mais je voulais revenir et me voici», a déclaré Bautista lors d’une conférence de presse, samedi.

«Il y avait des rumeurs et oui, tout le monde voudrait des contrats à long terme, mais vous devez choisir parmi ce qui vous est offert, a-t-il ajouté. Le plus important est d’être heureux là où vous êtes et je suis heureux d’être ici.»

L’agent de Bautista, Jay Alou, a déclaré avoir reçu des offres d’autres équipes pour le puissant frappeur droitier.

«C’est ici qu’il voulait jouer», a dit Alou.

La valeur de Bautista sur le marché des joueurs autonomes a probablement été affaiblie par son rejet de l’offre qualificative de 17,2 millions $ des Blue Jays en automne, ce qui signifiait que les Jays auraient reçu un choix compensatoire de sa nouvelle équipe. La qualité du jeu défensif du voltigeur de droite de 36 ans commence aussi à soulever des points d’interrogation.

Bautista, qui a cogné 22 circuits et produit 69 points en seulement 116 matchs en raison de blessures la saison dernière, a déclaré qu’il ne portait pas attention aux critiques.

«Je vais aller sur le terrain et jouer. On verra par la suite», a-t-il dit.

Reconnu comme un joueur de soutien pendant ses quatre premières saisons dans les Ligues majeures, Bautista a fait sa niche avec les Blue Jays en 2010, quand il a cogné 54 circuits et produit 124 points.

Il est une des raisons qui ont mené au retour des Blue Jays en séries éliminatoires pour une première fois depuis 1993 en 2015. Le succès de l’équipe est une des raisons qui ont mené à sa décision de rester à Toronto.

«Je voulais rester ici parce que nous avons du succès et je suis ici depuis longtemps, a expliqué Bautista. Ce marché, cette ville, ce pays… peu importe où vous jouez ou habitez pendant aussi longtemps, ça termine par faire partie de vous.

«Et l’équipe est encore solide et elle peut continuer de gagner. Nous avons d’excellents partisans, parmi les meilleurs dans le sport. Tous ces facteurs font de Toronto une destination attirante.»

Bautista a aussi parlé de sa relation avec ses coéquipiers, déclarant qu’il s’agissait de quelque chose qu’il ne «peut pas remplacer».

«C’est une de ces choses dans le sport qui reste avec vous pendant longtemps même quand votre carrière est terminée, a-t-il mentionné. Ma relation avec tous ces gars-là est très importante et je suis heureux de les côtoyer dans le vestiaire et de continuer à me battre chaque jour à leurs côtés.»