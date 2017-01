DRUMMONDVILLE, Qc — Andrew Shewfelt a fait bouger les cordages tard en troisième période et les Voltigeurs de Drummondville ont vaincu les Huskies de Rouyn-Noranda 4-3, samedi, pour mettre fin à la série de huit victoires des champions en titre de la coupe du Président.

Alors que son équipe menait 3-2 avec moins de deux minutes à faire au match, Shewfelt a profité d’une bourde de Samuel Harvey pour inscrire ce qui allait devenir le but vainqueur.

Pavel Koltygin, Ryan Verbeek et Jérémy Manseau ont également touché la cible pour les Voltigeurs (21-19-5).

Antoine Waked a marqué deux buts pour les Huskies (28-11-6), dont le troisième de sa formation, alors qu’il ne restait que cinq secondes à jouer à l’affrontement. Alexandre Fortin a été l’auteur de l’autre but.

Olivier Rodrigue a gardé le fort devant le filet des Voltigeurs et il a stoppé 32 rondelles. Harvey a pour sa part terminé la rencontre avec 25 arrêts.

Screaming Eagles 7 Wildcats 2

Declan Smith a enregistré un tour du chapeau et les Screaming Eagles du Cap-Breton ont écrasé les Wildcats de Moncton 7-2.

Massimo Carozza et Vasily Glotov ont tous deux amassé un but et une mention d’assistance pour les Screaming Eagles (26-17-4) tandis que Drake Batherson et Phélix Martineau ont complété la marque.

Connor Senken et Liam Murphy ont répliqué pour les Wildcats (13-29-2), qui ont perdu leurs 11 derniers matchs. Ils occupent le dernier rang du classement général de la LHJMQ.

La recrue Kevin Mandolese a repoussé 18 des 20 lancers dirigés vers son filet pour signer une 12e victoire cette saison. Matthew Waite a connu un après-midi plus difficile pour les Wildcats, lui qui a cédé sept fois sur 30 tirs.

Armada 3 Olympiques 2

Pierre-Luc Dubois a poursuivi ses succès dans l’uniforme de l’Armada de Blainville-Boisbriand, inscrivant deux buts, et son équipe a battu les Olympiques de Gatineau 3-2.

Le deuxième filet da l’affrontement de Dubois a brisé une égalité de 2-2 en troisième période. Alex Barré-Boulet a également enfilé l’aiguille pour l’Armada (28-12-6).

Marc-Olivier Crevier-Morin et Jeffrey Durocher ont noirci la feuille de pointage en deuxième période pour créer l’égalité, mais les Olympiques (19-24-4) n’ont pas été en mesure de prendre les devants.

Samuel Montembeault a inscrit une 17e victoire cette saison grâce à une prestation de 25 arrêts pour l’Armada. À l’autre bout de la patinoire, Mathieu Bellemare a alloué trois buts sur 24 lancers.

Foreurs 1 Remparts 3

Les Remparts de Québec ont résisté à une tentative de remontée des Foreurs de Val-d’Or en troisième période et ils ont remporté le match 3-1.

Matthew Boucher a doublé l’avance des Remparts (23-19-4) à 13:36 du troisième vingt, mais les Foreurs (20-23-3) ont répliqué 39 secondes plus tard quand Ivan Kozlov a réduit l’écart à 2-1. Dmitry Buynitskiy a toutefois scellé l’issue de la rencontre dans un filet désert.

Olivier Mathieu avait d’abord ouvert le pointage pour les hommes de Philippe Boucher, en deuxième période.

Dereck Baribeau et Etienne Montpetit ont tous les deux fait face à 21 tirs, mais Baribeau n’a alloué qu’un but tandis que Montpetit a cédé deux fois.

Islanders 3 Phoenix 0

Matthew Welsh a effectué 26 arrêts et les Islanders de Charlottetown ont blanchi le Phoenix de Sherbrooke 3-0 pour signer un quatrième gain consécutif.

Daniel Sprong a fait scintiller la lumière rouge deux fois en moins de quatre minutes, en deuxième période, et François Beauchemin a ajouté un but pour les Islanders (28-14-2). Filip Chlapik s’est quant à lui fait complice de deux réussites des siens.

Evan Fitzpatrick a bloqué 37 tirs devant le filet du Phoenix (19-24-3).

Saguenéens 6 Titan 4

Nicolas Roy a trouvé le fond du filet à deux reprises et les Saguenéens de Chicoutimi ont eu le meilleur sur le Titan d’Acadie-Bathurst au compte de 6-4.

Roy a marqué le premier et le dernier but des Saguenéens (24-19-3) et entre ses filets, Samuel Houde, Joey Ratelle, German Rubtsov et Louis-Philippe Simard ont enfilé l’aiguille. Zachary Lavigne et Frédéric Allard ont amassé deux aides.

Vladimir Kuznetsov et Dawson Theede ont terminé le duel avec un but et une mention d’assistance. Zachary Malatesta et Christophe Boivin ont aussi fait bouger les cordages pour le Titan (23-18-6).

Dans la victoire, Julio Billia a stoppé 26 lancers. Anthony Dumont-Bouchard a quant à lui réalisé 19 arrêts devant la cage du Titan.

Drakkar 3 Sea Dogs 5

Simon Bourque a marqué le but vainqueur en troisième période et il a ajouté une mention d’aide, menant les Sea Dogs de Saint-Jean vers un gain de 5-3 aux dépens du Drakkar de Baie-Comeau.

Bokondji Imama a inscrit les deux premiers buts des Sea Dogs (29-12-4). David Comeau et Mathieu Joseph ont complété le pointage pour les locaux, qui ont signé une troisième victoire de suite et ils se sont emparé du sommet du classement général de la LHJMQ.

Simon Chevrier a enregistré un but et deux aides pour le Drakkar (16-22-6). Jordan Martel a enfilé l’aiguille et il a préparé un filet des siens tandis que Xavier Bouchard a ajouté un but.

La recrue Alx D’Orio a triomphé pour une 14e fois cette saison, un sommet chez les gardiens recrues du circuit Courteau, grâce à 18 arrêts. Antoine Samuel a été plus occupé devant le filet du Drakkar, mais ses 30 arrêts ont été insuffisants.