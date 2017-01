OTTAWA — Le vétéran quart-arrière Henry Burris annoncera sa retraite, mardi. Il tourne la page au sommet de sa carrière après avoir guidé le Rouge et Noir d’Ottawa à la conquête de la coupe Grey la saison dernière.

Le Rouge et Noir a convoqué les médias à une conférence de presse, mardi, et une source a confirmé que Burris y annoncerait sa décision de quitter le football.

L’athlète de 41 ans a guidé le Rouge et Noir à une victoire dramatique de 39-33 en prolongation contre les Stampeders de Calgary en finale de la coupe Grey — même s’il s’était blessé au genou pendant l’échauffement. Il a totalisé des gains de 461 verges par la passe et trois touchés en plus d’en inscrire deux sur des courses pour décrocher le titre de joueur du match.

Burris termine sa carrière dans la LCF avec trois conquêtes de la coupe Grey (en 1998 et 2008 à Calgary) et deux titres de joueur par excellence (2010, 2015). Il occupe le troisième rang en carrière pour les gains par la passe (63 227 verges) et les touchés (374).

Il a également fait un séjour dans la NFL avec les Bears de Chicago et les Packers de Green Bay (2001-2002) et il est le septième meilleur passeur de l’histoire du football avec des gains de 64 023 verges.

Malgré le brio de Burris à la coupe Grey, le Rouge et Noir a prévu d’entreprendre la saison 2017 avec Trevor Harris au poste de quart partant, une décision qui aurait contribué à la décision de Burris de se retirer.

Avec le départ de Burris, Ricky Ray des Argonauts de Toronto devient le meilleur passeur toujours actif dans la LCF avec des gains de 54 883 verges. Mais Ray, âgé de 37 ans, réfléchit aussi à son avenir actuellement.