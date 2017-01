TORONTO — L’attaquant des Cataractes de Shawinigan Alexis d’Aoust a été nommé le joueur de la semaine dans la Ligue canadienne de hockey (LCH) pour la semaine qui a pris fin le 22 janvier, tandis que Matthew Welsh, des Islanders de Charlottetown, a obtenu le titre chez les gardiens de but.

D’Aoust a mérité cet honneur après avoir marqué trois buts et récolté quatre passes pour sept points en deux matchs, en plus d’afficher un différentiel de plus-6. Il a également disputé deux matchs de plus d’un point la semaine dernière, aidant les Cataractes à gagner leurs deux matchs sur la route pour devenir la première équipe de la LHJMQ à atteindre le cap des 30 victoires. Les Cataractes (30-12-2-1) occupent le deuxième rang du circuit Courteau, mais cinq clubs de tête n’ont que quatre points qui les séparent.

Les autres joueurs pris en compte pour le titre hebdomadaire cette semaine comprennent l’espoir des Ducks d’Anaheim Tyler Soy, des Royals de Victoria, et Hayden Hodgson, du Spirit de Saginaw. Soy a marqué deux buts et a amassé sept passes pour neuf points en quatre matchs, tandis que Hodgson a marqué cinq buts en plus d’une passe pour six points en trois matchs.

Pour sa part, Welsh a complété la dernière semaine en affichant un bilan de 2-0-0-0 avec une victoire par jeu blanc, une moyenne de buts alloués de 1,00 et un pourcentage d’arrêts de ,964.

Welsh a réalisé 53 arrêts pour mener les Islanders (24-14-2-0) à deux victoires sur la route et prolonger la séquence victorieuse de l’équipe à cinq matchs. L’athlète de 17 ans originaire de Halifax, en Nouvelle-Écosse, présente jusqu’ici cette saison un bilan de 17-9-2 avec une moyenne de buts alloués de 3,36 et un pourcentage d’arrêts de ,897.

Les autres gardiens pris en compte pour le titre hebdomadaire étaient l’espoir Michael DiPietro, des Spitfires de Windsor, et Rylan Toth, des Thunderbirds de Seattle.