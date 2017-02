NASHVILLE — Les Predators de Nashville ont fait l’acquisition de l’attaquant Vernon Fiddler des Devils du New Jersey en retour d’un choix de quatrième tour en 2017.

Les Predators ont annoncé la transaction samedi soir.

Âgé de 36 ans, Fiddler a disputé 857 matchs dans la LNH avec les Predators, les Coyotes de l’Arizona, les Stars de Dallas et les Devils. Il a accumulé 260 points (103 buts et 157 aides), dont un but et deux aides en 39 matchs avec les Devils cette saison.

Fiddler a été embauché par les Predators en 2002 après avoir été ignoré au repêchage. Il a disputé six saisons avec les Predators entre 2002 et 2009, récoltant 93 points en 305 rencontres.

Originaire d’Edmonton, Fiddler a connu sa campagne la plus productive en 2007-08, dans l’uniforme des Predators, quand il a inscrit 11 buts et 21 aides.